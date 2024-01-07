سعر الفول البلدي والمستورد صباح اليوم الأحد عند تاجر الجملة

أسعار الفول.. استقرت أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وسجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلية استقرارًا اليوم، نحو 37,000 جنيه للطن.

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

أسعار الفول اليوم.. تعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقبًا بشكل مكثف من المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محليًا أو مستوردًا، وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط، أو على جميع الأصعدة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الفول، صباح اليوم الأحد، ويحرص موقع وجريدة الوفد متمثلين في قسم "الاقتصاد" على تقديم المعلومات المستجدة كافة لأسعار جميع السلع والعملات، لاسيما أسعار الفول البلدي والمستورد، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على سعرهما في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفول صباح اليوم الأحد في الأسواق المصرية "للمستهلك وللجملة":

الفول

الفول البلدي:

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلية استقرارًا اليوم، نحو 37,000 جنيه للطن.

الفول الاسترالي:

سجل سعر الفول الاسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 29,000 جنيه للطن.

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقرير يومي عن سعر الفول البلدي والمستورد في المزرعة لرصد التغيرات التي تشهدها سوق السلع داخل مصر.