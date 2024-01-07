الثلاثاء.. بدء امتحانات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بنجع حمادي

أعلنت إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، عن عقد امتحانات تجريبية لطلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بهدف إزالة المعوقات التي قد تطرأ علي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024، بواسطة الحاسب اللوحي ( التابلت ).

وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وإشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي أشرف سعد، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وتنفيذ قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وأوضح محمد عبد اللاه بكري رئيس قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أنه سيجري عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوى، في مادة اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 9 من يناير 2024, علي أن يكون الامتحان التجريبي الثاني في مادة اللغة العربية يوم الخميس الموافق 11 من يناير 2024.

وأضاف رئيس قسم التطوير التكنولوجي، أنه سيجري عقد امتحان تجريبي للصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية، و الادبية أيضا يوم الأربعاء 10من يناير 2024، مشددا علي ضرورة عدم التخلف عن أداء الامتحانات التجريبية.