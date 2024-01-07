سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بالمحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 42 حملة تفتيشية موسعة على 360 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن شعيرية و 200 كجم شوكولاتة يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 4000 عبوة مواد غذائية غير مطابقة للموصفات القياسية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 14 قرار نيابة، وإعدام عدد من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية (منتجات ألبان، عصائر) ومواد غذائية مختلفة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 167 محضرًا تنوعت مابين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 2 طن ( ألبان، منتجات عطارة، خضروات) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 39 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين والتجارة الداخلية) حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 11 محضر عدم وجود شهادات صحية ومحضر عدم وجود ترخيص للمنشأة، وتم العرض على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 15 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم)، أسفرت عن إعدام 393 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت طعام، مخبوزات، صلصة)، وتحرير 3 محاضر نقص اشتراطات سلامة غذاء.

كما تم إعادة المرور على 22 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 78 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، كيك) حيث تم إعدام المنتجات المضبوطة، وتحرير 6 محاضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، الخانكة، كفر شكر، الخصوص)، وتمت عملية إعدام المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 9 حملات على 161 منشأة غذائية وسياحية أسفرت عن ضبط وتحرير 6 محاضر إعدام لكمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم مصنعة، شوكولاتة، جبن رومي، منتجات عطارة، عصائر طازجة، سناكس، بسكويت)، وتم أخذ 2 تعهد تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 12 حملة على 12 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 12 حملة على عدد 30 منشأة غذائية في نطاق مراكز (طهطا، سوهاج، المراغة)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، أجبان، مقرمشات)، وتم تحرير 4 محاضر و أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وتم تنفيذ 1 قرار نيابة.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الظاهرية، وتحرير 12 محضر جنح وإعدام تلك المنتجات (لحوم مجمدة، مقرمشات، عصائر).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بالمرور على 45 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق تلك المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، كما شن الفرع عدد 2 حملة مشتركة مع (جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، التموين) أسفرت عن تحرير 11 محضر عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم شن حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط 550 كجم فول سوداني يظهر عليه علامات التلف ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.