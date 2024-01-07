سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية اليوم الأحد

أسعار الريال السعودي.. واصل سعر صرف الريال السعودي خلال مستهل التعاملات الصباحية في أول عمل للبنوك المصرية والقطاع المصرفي اليوم الاحد، استقراره، مع تزايد عمليات البحث عن سعره مع تزايد حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمر.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري سعر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الريال السعودي صباح اليوم الأحد، ويحرص موقع وجريدة الوفد متمثلين في قسم "الاقتصاد" على تقديم كافة المعلومات المستجدة لاسعار جميع السلع لاسيما أسعار العملات وسعر صرف الريال السعودي، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على سعره في القطاع المصرفي، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد

عملات ورقية فئة 500 و 50 ريال سعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري سعر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيهًا للشراء، و8.21 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيهًا للشراء، و8.23 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء وسعر 8.22 جنيه للبيع .

بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي – مصر سعر 8.18 جنيه للبيع وسعر 8.25 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر 8.22 جنيه للشراء وسعر 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري 8.20 جنيهًا للشراء، و8.25 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 8.13 جنيهًا للشراء، و 8.24 جنيهًا للبيع.