الفرق بين الشبورة المائية والضباب.. ونصائح عاجلة لمنع الحوادث

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

والشبورة المائية أو الضباب هي إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة السير في الطرق، وأيضًا في حركة الملاحتين الجوية والبحرية، إذ تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، ما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

الفرق بين الشبورة المائية والضباب

وهناك فرق واحد بين الشبورة المائية والضباب يتمثل في مستوى الرؤية الأفقية، فالضباب أقل من 1000 متر، أما الشبورة المائية فيكون مستوى الرؤية الأفقية من 1000 متر أو أكثر.

أسباب تكون الشبورة المائية

وتتكون الشبورة المائية أو الضباب يأتي نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، ووجود الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو يساعد على تكوينها لتحدث في ساعات الليل المتأخرة أو في الصباح الباكر، كما تتكون الشبورة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح، وانخفاض حرارة السطح، ووجود مرتفع جوي.

نصائح مهمة لتجنب الشبورة

القيادة بحذر على الطرق تجنبًا للحوادث

إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية

وجود مسافة بين كل سيارة وأخرى

الالتزام بتعليمات المرور

تهدئة السرعة أثناء القيادة على الطرق