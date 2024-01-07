التفاصيل الكاملة للخلاف بين الفنان عادل إمام ومصلحة الضرائب

أوضح خالد الأشوح، محامي الفان المصري القدير عادل إمام، تفاصيل الخلاف بين "الزعيم" ومصلحة الضرائب.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، قال خالد الأشوح، إن إخضاع الاعمال الفنية لضربية القيمة المضافة أمور مستحدثة، لافتا إلى تفاصيل الخلاف بين الفنان عادل أمام والضرائب بشأن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"، بسبب ضريبة القيمة المضافة.

وبين الأشوح أن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مسلسلات "عوالم خفية" و"فلانتينو" و"عفاريت عدلي علام" تم تصويرها في المدينة.

وأضاف محامي عادل إمام أن الضرائب تطالب الزعيم بأكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة لـ3 أعمال فنيه له، مردفاً: "تقدمنا للجنة الطعن وتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلا أن المحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر".

وذكر الأشوح أنه لم يكن هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام ومصلحة الضرائب، ولم يتم رفع دعوى مع الضرائب.