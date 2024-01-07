نصائح للوقاية من السكتة الدماغية بعد تحذيرات هيئة الدواء

السكتة الدماغية.. تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ مما يحرم أنسجة الدماغ من الأكسجين الضروري ومواد التغذية الحيوية الأخرى، وبالتالي تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة.

السكتة الدماغية حالة طارئة

كما أن السكتة الدماغية حالة طارئة طبية والعلاج الفوري لها أمر بالغ الحيوية والأهمية إذ يُمكن من خلاله تقليل الأضرار للدماغ ومنع المضاعفات المحتملة بعد السكتة.

أعراضها

صعوبة في المشي

صعوبة في التكلم

شلل في جانب واحد من الجسم

الصداع

صعوبة في الرؤية

أسبابها

توصيل كمية قليلة من الدم إلى الدماغ عند الإصابة بالسكتة الدماغية الإفقارية.

وجود فائض من الدم في الجمجمة عند الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

تحذيرات هيئة الدواء

وقد حذرت هيئة الدواء المصرية من حدوث السكتة الدماغية ، لذلك يجب إتباع بعض النصائح فيما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي ​

ممارسة النشاط البدني بانتظام​

متابعة مستويات السكر في الدم

الإقلاع عن التدخين

متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

التحكم في التوتر والعصبية

إنقاص الوزن

عوامل تُزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

السن: الاشخاص فوق الـ 55 عامًا

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكولسترول

التدخين: يًزيد التدخين من حدوث السكتة الدماغية

مرض السكري: يُسبب في حدوث الجلطة الدماغية

السمنة : إذا كانت قيمة مؤشر الجسم 30 أو أكثر

أمراض القلب والأوعية الدموية: بما في ذلك فشل القلب وعيب في القلب والتهاب القلب وعدم انتظام ضربات القلب.