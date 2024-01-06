طرق الوقاية من جفاف العين.. بعد تحذيرات هيئة الدواء

جفاف العين.. يعد جفاف العين من أبرز الأمراض التي تُصيب المواطنين في فصل الشتاء، وذلك نتيجة الهواء الشديد والأتربة التي تحدث خلال هذا الفصل مما يؤدي إلى جفاف العين.

تحذيرات هيئة الدواء:

حذرت هيئة الدواء من حدوث جفاف العين، موضحة أنه عند التعرض لعلامات جفاف العين لفترة طويلة يجب استشارة الطبيب لتلقي العلاج اللازم.

جفاف العين هو مشكلة شائعة وغالبًا ما تكون مزمنة، وتحدث عند قلة إفراز الدموع في العين، أو عند عدم قدرة الدموع على العمل بشكل صحيح.

أسباب حدوث جفاف العين:

يحدث جفاف العين نتيجة أسباب متنوعة تضر بأداء الغشاء الدمعي الطبيعي، الذي يتكون من ثلاث طبقات، الطبقة الزيتية الخارجية، والسائل المائي، والطبقة المخاطية.

يظل سطح العين رطبًا وناعمًا وشفافًا بفضل هذا المزيج عادة، بينما يحدث جفاف العينين عند وجود خلل في أي من هذه الطبقات.

أعراض جفاف العين:

إحمرار العين

صعوبة القيادة ليلًا

تغيُم الرؤية وإرهاق العينين

الحساسية ضد الضوء

الإحساس بحرقة في العينين

طرق الوقاية:

تجنب أي مصدر قوي للهواء موجه للعين

يجب ارتداء نظارة شمس أو واقية في حالة الشعور بالجفاف

لابد أن يكون هناك فترات راحة للعين على مدار اليوم

التوقف عن التدخين وتجنب المدخنين

استخدام قطرات غسول العين والدموع الاصطناعية بانتظام

تجنب البيئات الأكثر جفافًا من المعتاد مثل الصحاري والأماكن ذات الارتفاعات العالية.

استخدام الأجهزة المرطبة خلال فصل الشتاء.