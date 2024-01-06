أوكرانيا: وفاة وإصابة 6 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون خلال الساعات الماضية

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم السبت مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين؛ جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 112 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

قال رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة أولكسندر بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن روسيا قصفت خيرسون بـ671 قذيفة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

أوضح أن القوات الروسية استخدمت - خلال قصفها للمنطقة - الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.