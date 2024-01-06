السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: تصدير 19 مليون طن من الحبوب والبقوليات

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، اليوم السبت أن البلاد صدرت في العام التسويقي 2023 2024 (من الفترة من 1 يوليو حتى 5 يناير 2024)، 18.999 مليون طن من الحبوب والبقوليات.

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ذكرت الوزارة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية) - أن أوكرانيا صدرت بالفعل 7.781 مليون طن من القمح و1.106 مليون طن من الشعير وألف طن من نبات الجاودار و9.968 مليون طن من القمح وحبوب ذرة.

للمقارنة، صدرت أوكرانيا خلال الفترة من 1 يوليو إلى 6 يناير 2022/ 2023، 23.432 مليون طن من الحبوب والبقول، منها 8.541 مليون طن من القمح، و1.651 مليون طن من الشعير و12.500 طن من الجاودار، و13.154 مليون طن من الذرة. 

في الأيام الأربعة الأولى من يناير 2024، صدرت أوكرانيا 607 آلاف طن من الحبوب والبقوليات (686 ألف طن في الأيام الستة الأولى من يناير من العام الماضي)، منها 185 ألف طن من القمح (130 ألف طن في يناير من العام الماضي) و32 ألف طن من الشعير (25 ألف طن في يناير من العام الماضي) و389 ألف طن من الذرة (530 ألف طن في يناير من العام الماضي)، حسب البيان.

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