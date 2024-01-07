أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق
شهدت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات، اليوم الاحد، بسوق الصاغة ارتفاعاً على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وتذبذبت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، ويعتبر المعدن الأصفر الاستثمار الأفضل، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الذي تشهده معظم دول العالم.
سعر الذهب عالميًا:
سجل سعر الذهب عالميًا 2061 دولارًا للأوقية، حيث تراوحت زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للجرام على مدار الشهر الماضي.
سعر الذهب في مصر اليوم الاحد:
عيار 24
3634
عيار 21
3180
عيار 18
2726
عيار 14
2120
عيار 10
1514
سعر وقية الذهب
113026
سعر الجنيه الذهب
25440