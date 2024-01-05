المغالاة بالمهور تتسبب في مشادة بين رئيس صندوق المأذونين ومحامية على الهواء

تسببت المغالاة في المهور، بمشادة كلامية بين الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، ونهى الجندي المحامية والاستشاري الأسري، على الهواء.

وقال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، خلال لقاء مع برنامج “خط أحمر” الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، إن زيادة أعباء الزواج على الرجل أصبحت أحد الأسباب الرئيسية في زيادة معدلات الطلاق، لأن الرجل يتزوج وهو محمل بالكثير من الأعباء المالية والديون المتراكمة والأقساط.

وأضاف أن مهر السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام من سيدنا علي ابن أبي طالب كان درعه، بينما كان مهر باقي بناته 12 أوقية من الفضة أي ما يعادل 500 درهم و212 جراما من الذهب، لافتا إلى أن المهر من حق المرأة وإن لم يكتب لها مهر في وثيقة الزواج يقدر لها مهر المثل.

بعض المنقولات يمكن الاستغناء عنها

وأوضح رئيس صندوق المأذونين، أن هناك بعض الأشياء في المنقولات الزوجية يمكن الاستغناء عنها لتيسير الزواج مثل غرفة الأطفال والنيش والأجهزة الكهربائية الكثيرة والمبالغ فيها مثل الديب فريزر، لافتا إلى أن هناك قصور في الإرشاد الديني أدى إلى تفشي ظاهرة المغالاة في المهور وتعطيل الزواج.

فيما قاطعته نهى الجندي المحامية والاستشاري الأسري، قائلة: "مش قد الزواج ما تتزوجش النيش والديب فريزر وغرفة الحاجات دي هتجيبها كده كده، ما ينفعش مش عاجبك ما تمضيش".