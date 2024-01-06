الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد بواقعة ضبط 3 عناصر إجرامية في تجارة الكيف بالإسماعيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

امرت النيابة العامة، يحبس 3 عناصر إجرامية، القائمين على إدارة بؤر لتجارة الكيف وبحوزتهم 181 كيلو حشيش وهيدرو وآيس بقيمة ملايين الجنيهات 4 أيام على ذمة التحقيقات بمحافظة الإسماعيلية.

قرار جديد في واقعة ضبط  3 عناصر إجرامية أداروا بؤر لتجارة الكيف بالإسماعيلية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتى قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش المعد للكبس- 20 طربة لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 3 زجاجات كتامين - 3 مكبس يدوى بمشتملاته - طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - دراجة نارية- 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة" عاطلَين بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزتهما 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى".

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 مليون جنيه تقريبًا تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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