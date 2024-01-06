أستاذ الكبد: استخدام الزيت المستعمل كارثة.. "نسبة سم عالية ويصل للسرطان"

أكد د. محمد عز العرب، خبير الصحة العامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومى للكبد، أن استخدام الزيت المستعمل يتبخر عنه كميات خطرة وذات نسبة سمية عالية جدًا وتأثيراتها مباشرة على صحة الإنسان ومن الممكن ان يسبب سرطان.

الزيت المستعمل

وأضاف “عز العرب”، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن إعادة تدوير الزيت المستعمل بشكل غير صحيح هو جريمة ومخالفة يقدم منتج به تلوث وقد يسبب أمراض خطيرة تصل للسرطان ويسبب الوفاة، مؤكدًا أنه لابد من نشر وتوعية المواطنيين بثقافة الشراء والتفرقة بين الزيوت الصالحة وغير الصالح.

وشدد على أن أمراض على الكلى والكبد ويؤثر على جهاز المناعة ويتسبب في وتزيد من الزهايمر والخرف والتركيز، مؤكدًا أن السرطانات به زيادة نتيجة عوامل مرضية وجينية ولكن هناك عوامل بيئة سبب في زيادة نسب انتشار مرض السرطان، منوهًا بأن الانتاج الأخضر

وأوضح أن دخول الزيوت المستعملة في الصابون به نسبة خطورة على الصحة العامة، ولابد أي مصنع ينشئ أن يكون طبقًا لمواصفات صحية وقانونية، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتسبب في التهابات الجلد وبعد المواد تترسب في الجسم وتتسبب في مشاكل على المدى الطويل.