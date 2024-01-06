الرئيس السيسي: كل التحية والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "كل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة علينا كلنا.. كل سنة وأنتوا طيبين لكل الناس وكل المصريين وعيد سعيد".

مناسبة عيد الميلاد المجيد

وقال: “تحياتي واحترامي لقداسة البابا تواضروس.. أكن له كل التقدير والاحترام”.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للأقباط المصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال الرئيس السيسي في برقية التهنئة: الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تابع الرئيس السيسي، في البرقية التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي يعرب عن أمنياته للمصريين بالخارج بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

تسبحة كيهك

علق أشرف صادق، متخصص في الشأن الكنائسي، على “تسبيحة كيهك”، مشددًا على أن هي كلمات حب وصلاة وتمجيد للسيدة العذراء مريم.

وأشار إلى أن السيدة مريم ذُكرت في القرآن الكريم 34 مرة، بل وتوجد سورة باسمها، مضيفًا أن هذا الشهر هو خاص بتسابيح للسيدة العذراء مريم.