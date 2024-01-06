انتخابات الكونغو.. الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية تطالب بالتحقيق قبل قبول النتائج

طالب مؤتمر الأساقفة الكاثوليك والكنائس البروتستانتية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بفتح تحقيق مستقل في المخالفات والانتهاكات القانونية المزعومة التي لوحظت خلال الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول.

الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بأكثر من 73٪ وفقا ل CENI ، قوبلت لجنة الانتخابات في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بالجدل.

وفي بيان مشترك، قالت الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية إن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن تكون مقبولة إلا إذا تم إجراء تحقيق.

وكانت هذه الجماعات قد راقبت الانتخابات مع الآلاف من المراقبين المستقلين في يوم الانتخابات وبعده.

وأدت التأخيرات التي استمرت لساعات وتعطل الآلات وغيرها من القضايا إلى تمديد غير مقرر للتصويت إلى ما بعد 20 ديسمبر - وهو أمر وصفه المراقبون المحليون ومنظمات المجتمع المدني بأنه غير قانوني - ولا تزال أجزاء من البلاد تدلي بأصواتها بعد خمسة أيام من يوم الانتخابات.

وشملت المشاكل اللوجستية تأخر العديد من مراكز الاقتراع في فتح أبوابها أو عدم فتحها على الإطلاق. كان بعضها يفتقر إلى المواد ، والعديد من بطاقات الناخبين قد لطخت بالحبر مما جعلها غير مقروءة. وتقول مجموعة كبيرة من مرشحي المعارضة إن الانتخابات كانت مزورة نتيجة لذلك ورفضوا النتائج المؤقتة.

وقدم طعنان رسميان ضد النتائج الرئاسية المؤقتة أمام المحكمة الدستورية في الكونغو التي يتعين عليها تقييمها قبل الموعد النهائي في 12 يناير كانون الثاني لإعلان النتائج النهائية.

وشهدت الانتخابات أكثر من 40٪ من الإقبال مع تصويت حوالي 18 مليون شخص وفقا لرئيس الانتخابات دينيس كاديما.

أعلن مرشحو المعارضة الرئيسيون في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميًا قرارهم بعدم الطعن في إعادة انتخاب الرئيس الحالي، فيليكس تشيسيكيدي.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت اللجنة الانتخابية فوز تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية، حيث حصل على 73% من الأصوات، بينما جاء مويس كاتومبي في المركز الثاني بنسبة 18%.

وأعلن حاكم كاتانغا السابق مارتن فايولو والحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس موكويجي أن فريقيهما سيمتنعان عن تقديم أي طعون على النتائج إلى المحكمة الدستورية.

والموعد النهائي لتقديم الالتماس الرئاسي إلى المحكمة هو يوم الأربعاء.

وفي غياب أي التماسات مقدمة، من المقرر أن يتم حفل تنصيب تشيسيكيدي في 20 يناير.

وواجهت الانتخابات العديد من المشاكل اللوجستية والفنية.

وبالإضافة إلى ذلك، وبعد مقاطعة الانتخابات، يواصل حزب جوزيف كابيلا التاريخي الإصرار على الحاجة إلى عملية انتخابية جديدة، ومن المنطقي أن يرفض النتائج بشكل قاطع.

والسؤال المحوري الآن هو ما إذا كان فيليكس تشيسكيدي سيستخدم بشكل فعال انتصاره المتنازع عليه لمكافحة خطر الفساد وتعزيز المصالحة داخل البلاد - وهي متطلبات حيوية لمعركة صادقة ضد الفقر وتعزيز الوحدة.