بالانفوجرافيك .. تصنيف جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية 2023

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط جاءت في صدارة ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2023 ، حيث احتلت المركز الأول في مجالي الهندسة الكيميائية، وهندسة الإلكترونيات، والمركز الثاني مصريا في العلوم الهندسية وفقا لتصنيف الصيني شنغهاي، والمركز الرابع مصريا لخدمة أهداف التنمية المستدامة وفقا لتصنيف التايمز الإنجليزي، كما تحتل المركز الخامس مصريا في تصنيف QS البريطاني، وتحتل المركز الخامس مصريا في تصنيف المركز الدولي بالإمارات المتحدة CWUR

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي بأن الجامعة تشارك بدور كبير في الجهود العالمية لإحداث التغير البيئي والاجتماعي، سواء من خلال البحث أو التدريس أو المشاركة المجتمعية وتحسين الاستدامة.