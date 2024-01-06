2023-2024 عام تطوير أنظمة الملاحة الجوية المصرية لتحقيق السيطرة الكاملة على المجال الجوى

ذكرت وزارة الطيران المدنى أن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التابعة للوزارة تهدف إلى تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصرى، وذلك من خلال التغطية الإدارية الكاملة، مشيرة إلى أن خطة التطوير تهدف إلى تأمين المجال الجوى المصرى وزيادة معدلات سلامة الحركة الجوية واستخدام أحدث التقنيات فى مجال الملاحة الجوية خاصة (الاتصالات، الملاحة، الرادارات).

وأضافت الوزارة أنه قد تم توقيع الاتفاقية الثنائية مع منظمة اليوروكنترول بهدف إحداث تغيير كلى فى طريقة حساب مقابل الخدمات الملاحية، حيث يتم الاعتماد على عنصر المسافة والوزن وسعر وحدة الخدمة طبقاً لتعليمات الإيكاو مما كان له أكبر الأثر فى تعظيم الإيرادات.

كما تم تشغيل (5) أنظمة إدارة حركة جوية و6 أنظمة اتصالات بمطارات برج العرب والأقصر وأسوان والقطامية وشرم الشيخ وتركيب (22) محطة رادارية لإدارة الحركة الجوية وتم تركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائى للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات بكل من مطارات أسيوط وأسوان ومرسى مطروح والغردقة وطابا.

وأوضحت وزارة الطيران المدنى أن الشركة تمتلك ١٩ جهازا ملاحياً موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتساعد تلك الأجهزة على تحديد مواقع الطائرات وتسهيل الحركة الجوية من خلال منظومة الهبوط الآلى والتى تتميز بدقتها فى تحديد مواقع الهبوط والإقلاع.