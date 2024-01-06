2023.. مطار القاهرة الأول محلياً وأفريقياً بشهادة اعتماد الصحة العامة والسلامة (ACI).. ويعزز ريادته الأفريقية بجائزة جديدة للبيئة والتنمية المستدامة
شهد الفريق محمد عباس وزير الطيران فى شهر أغسطس من عام 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وتحالف يضم عدة شركات عالمية لإنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة.
ويضم التحالف الذى ترأسه شركة PANGIAM الأمريكية الرائدة فى مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وهندسة البرمجيات وتكامل الأنظمة وعمليات المطارات، شركة AECOM الأمريكية -الشركة الرائدة فى مجال تصميم المطارات- كما ضم التحالف شركات عالمية متخصصة فى مجال العمارة والتصميمات الهندسية والاستشارات المالية. وقد تم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة PANGIAM الأمريكية لعمل دراسة كاملة عن مطار القاهرة الدولى وتطوير البنية التحتية وكيفية تحويله لمطار ذكى يدار بأفضل وسائل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة فى العالم لجعل رحلة المسافر أكثر يسراً وسهولة وليتوافق مع المعايير الدولية من حيث اختصار الوقت منذ وصول الراكب حتى انتهاء كافة الإجراءات.
التميز الأفريقى
وفى إطار جهود وزارة الطيران المدنى المصرى برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى المصرى فى مجال التنمية المستدامة، عزز مطار القاهرة الدولى مكانته كأحد أهم المطارات فى القارة الأفريقية بحصوله على جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولى للمطارات إقليم أفريقياACI Africa ، وجاء فى خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولى للمطارات إقليم أفريقيا منبهرون بجودة الإجراءات التى يتخذها مطار القاهرة للحفاظ على البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة بالإضافة إلى الحافز الكبير والتفانى فى تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادرات التنمية المستدامة فى مطار القاهرة.
وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى؛ وذلك لتجديد الاعتماد الصحى لمطار القاهرة الجوى لمدة ٣ سنوات حتى عام ٢٠٢٦. وصرح المهندس محمد سعيد محروس بأن هذه الشهادة هى اعتماد من المجلس الدولى للمطارات لمطار القاهرة الجوى فى مجال الصحة العامة وذلك بعد مراجعة كافة إجراءات السفر والوصول وتقييمها والتأكد من اتباعها لإجراءات السلامة والصحة التى تم وضعها من المجلس وفق وثيقة cart ووفق تعليمات منظمة الإيكاو.