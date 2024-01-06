روتانا تفاجيء الجمهور بطرح فيديو كليب أغنية هيثم نبيل الجديدة دب هب

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيديو كليب "دب هب" أولى أغاني الفنان هيثم نبيل في ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "زي زمان".

هيثم نبيل يطرح أحدث أغانيه دب هب

أغنية "دب هب"، من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا ومدير تصوير رامي عادل ومونتاج هشام مدحت.

يفاجيء هيثم نبيل جمهورك في كليب الاغنية بشكل جديد ومختلف تماما، وبأكثر من لوك وإطلالة، كما يحتوي الكليب على استعراضات راقصة.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات أغنية دب هب:

لما تلقى الدنيا ضاغطة في وقت شدة تشوف كتير

كل وش كان مجامل كان أساس الوش خير

اوعى تغفل مره واصحى لو ينام حبه الغفير

مش بعيد يخفوله أرضه يلقى نفسه على الحصير

كل صاحب له حقيقته وكل ثانية يبان له لون

في اللي خلع نفسه منها في اللي واقف صد جون

في اللي يبان لك إنه ضهرك بس غارس في قرون

في اللي كان مصلحته أولى كت باعك للزبون

دب هب طب شب كل واحد له خيال

في اللي وقت الزنقه صب كل حيلته ع اللي مال

واللي غب كان مدب واللي قب بالشمال

كفه تلقى الندل فيها وكفه فيها ولاد حلال

ومن المقرر طرح باقي أغاني الألبوم تباعا خلال الفترة المقبلة، عبر قنوات ومنصات روتانا، حيث يضم الألبوم 9 أغاني يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.