اقرأ غدًا بالوفد.. مصر وفرنسا تحذران من ”سيناريوهات" توسيع بؤرة الصراع بالمنطقة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر وفرنسا تحذران من ”سيناريوهات" توسيع بؤرة الصراع بالمنطقة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ التاكيد على ضرورة الوقف الشامل والدائم للحرب الإسرائيلية

ـ الإجرام الصهيوني يتجاوز الخطوط الحمراء بنبش قبور غزة

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: هل تنجح الحكومة في ضبط الأسعار؟

ـ دعوة فلسطينية لتشكيل لجنى تحقيق دولية في سرقة جثامين الشهداء

ـ حزب الله يقصف المستعمرات الإسرائيلية ردًا على اغتيال “العاروري”

ـ “السيسي” يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

ـ “السياحة” تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج

ـ مرصد حقوق الإنسان ينتقد التصنيف الأمريكي للسعودية ويرفض التدخل في شئونها