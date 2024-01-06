السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. مصر وفرنسا تحذران من ”سيناريوهات" توسيع بؤرة الصراع بالمنطقة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر وفرنسا تحذران من ”سيناريوهات" توسيع بؤرة الصراع بالمنطقة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ التاكيد على ضرورة الوقف الشامل والدائم للحرب الإسرائيلية

ـ الإجرام الصهيوني يتجاوز الخطوط الحمراء بنبش قبور غزة

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: هل تنجح الحكومة في ضبط الأسعار؟

ـ دعوة فلسطينية لتشكيل لجنى تحقيق دولية في سرقة جثامين الشهداء 

ـ حزب الله يقصف المستعمرات الإسرائيلية ردًا على اغتيال “العاروري”

ـ “السيسي” يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية 

ـ “السياحة” تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج

ـ مرصد حقوق الإنسان ينتقد التصنيف الأمريكي للسعودية ويرفض التدخل في شئونها

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