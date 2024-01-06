اقرأ غدًا بالوفد.. مصر وفرنسا تحذران من ”سيناريوهات" توسيع بؤرة الصراع بالمنطقة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر وفرنسا تحذران من ”سيناريوهات" توسيع بؤرة الصراع بالمنطقة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ التاكيد على ضرورة الوقف الشامل والدائم للحرب الإسرائيلية
ـ الإجرام الصهيوني يتجاوز الخطوط الحمراء بنبش قبور غزة
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: هل تنجح الحكومة في ضبط الأسعار؟
ـ دعوة فلسطينية لتشكيل لجنى تحقيق دولية في سرقة جثامين الشهداء
ـ حزب الله يقصف المستعمرات الإسرائيلية ردًا على اغتيال “العاروري”
ـ “السيسي” يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية
ـ “السياحة” تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج
ـ مرصد حقوق الإنسان ينتقد التصنيف الأمريكي للسعودية ويرفض التدخل في شئونها