أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة ، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على سائق، بتهمة التحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام في الأزبكية.

تعرف علي أسباب الحكم على سائق تحرش بفتاة في الأتوبيس بالأزبكية ؟

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى صحة أقوال المجني عليها، والتي أكدت أنها أثناء استقلالها الأتوبيس ووسط الزحام اقتربت ناحية السائق للجلوس على مقعد مجاور له، وأثناء تصفحها هاتفها المحمول مد السائق يده ليلامس مواطن عفتها، فما كان منها إلا أن سجلت الواقعة بالهاتف وصرخت طالبة الشرطة للقبض على المتهم.

وأضافت المحكمة أن أقوال المجني عليها جاءت صريحة وثابتة، ولم يشوبها أي لبس أو غموض، كما أنها جاءت منسجمة مع ما ثبت من خلال تفريغ الفيديو الذي سجلته المجني عليها للواقعة، والذي أظهر المتهم وهو يمد يده ليلامس مواطن عفتها.

وأوضحت المحكمة أن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المتهم ارتكب جريمته عن سبق إصرار وترصد، حيث أنه كان يعلم أنه يتحرش بفتاة في مكان عام، ووسط زحام، مما يؤكد توافر ركن القصد الجنائي لديه.

وبناء عليه، قررت المحكمة معاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول الذي استخدمته المجني عليها في تسجيل الواقعة.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"

كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.