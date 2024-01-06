القبض على محمد رمضان في المطار تريند الساعة.. ومحاميه يصدم الجميع (تفاصيل)

انتشرت أنباء عدة مؤخرًا بإنه سيتم القبض على الفنان محمد رمضان بمجرد وصوله إلى مصر، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام غيابيًا بتهمة ترويج الشائعات.

حقيقة القبض على محمد رمضان

سرعان ما نفى أحمد الجندي محامي محمد رمضان الأنباء المتداولة بشأن القبض على موكله في المطار لحظة رجوعه إلى مصر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة غيابيًا، مؤكدًا أنه يتواجد في مصر بالفعل منذ يوم الخميس.

محمد رمضان

وأضاف محامي محمد رمضان: "وهو بيتعامل عادي لإننا عملنا معارضة على الحكم ده، واتحددتله جلسة جديدة يوم 21 فبراير المقبل 2024".

حبس محمد رمضان سنة بتهمة الترويج لأخبار كاذبة

وكان محمد رمضان قد تصدر قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بحبسه غيابيًا لمدة سنة، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

محمد رمضان

كواليس أزمة محمد رمضان مع أحد البنوك

بدأت أزمة محمد رمضان مع أحد البنوك حينما صرح خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بأن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

وقال رمضان: " صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

محمد رمضان

وأضاف: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة"، ليرفق الفيديو بتعليق آخر قائلًا: أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

محمد رمضان يُحيي حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 15 يناير الجاري في الكوت ديفوار

أما على الصعيد الفني، يستعد محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه بعنوان "عربي"، إلى جانب إحياء حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 15 يناير الجاري في الكوت ديفوار.

محمد رمضان

وشارك رمضان جمهوره بمجموعة فيديوهات خلال الأيام الماضية ظهر فيها وهو يعمل على عدد من التراكات الغنائية الجديدة وعلق عليها قائلًا: "من ستوديو مرواس يتم الآن تصنيع أول صواريخ عربية عابرة للقارات من أرض الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى كافة بقاع الأرض، صناعة عربية، ثقة في الله نجاح".