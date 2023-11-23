محمد رمضان متهم بدعم بيبسي والمنتجات الإسرائيلية بأول ظهور بعد قرار السجن|كيف ورط ابنه؟ (فيديو)

تجاهل الفنان محمد رمضان قرار المحكمة الصادر غيابيًا صباح اليوم الخميس، بحسبه لمدة عام بتهمة الترويج لأخبار كاذبة، وواصل حياته بشكل طبيعي، حيث شارك جمهوره بمقطع فيديو من داخل مكتبه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو يدرس فكرة مسلسله القادم.

محمد رمضان يتجاهل حكم سجنه لمدة عام

نشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقه بتعليق قائلًا: "وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض، ابني جه معايا المكتب".

محمد رمضان

وتابع رمضان: "قولتله قوم صور ڤيديو ولو عجبني هعملك راتب، أنا بصراحة عجبني الڤيديو وعملتله جميل راتب الله يرحمه هو ده الڤيديو اللي صوره علي باشا".

محمد رمضان يتناول “بيبسي” في أول ظهور له بعد الحكم عليه بالسجن عام

وظهر رمضان في الفيديو وهو يجلس على مكتبه، وبجابنه على الطاولة علبة "كانز" بيبسي، الأمر الذي أثار استفزاز الجمهور، متهمينه بدعم المنتجات الإسرائيلية، في حين زعم البعض أنه تعمد إظهارها في الفيديو بهدف الترويج لها بشكل غير مباشر بالإتفاق مع الشركة، خاصًة وأنه يتواجد في المملكة العربية السعودية، التي دعم فيها أيضًا المستشار تركي آل الشيخ ماكدونالدز على طريقته الخاصة.

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محمد رمضان يشرب بيبسي

محمد رمضان يدعم بيبسي

الجمهور يتهم محمد رمضان بدعم إسرائيل بسبب "بيبسي": معندوش دم قال ابني اللي صور الفيديو عشان وقت ما تهاجموه يرفع حاجبه ويقول مش مقصوده

وشن الجمهور هجومًا عنيفًا على محمد رمضان بكتابة التعليقات السلبية فكان أبرزها: “اعلان لبيبسي ده ولا ايه يا فنان .. قاطع البيبسي يسطا .. بيبسي مع المقاطعة وطالع تقول امسك السلاح وحارب انت كده بتحارب في الإتجاه الغلط يا فنان .. ثواني ده بيشرب بيبسي ده انت معندكش دم فعلًا .. الفنان بيعمل دعاية لبيبسي بس بطريقة مبطنة .. قال ابني اللي صور الفيديو عشان وقت ما تهاجموه يرفع حاجبه ويقول مش مقصوده".

تعليقات الجمهور على فيدو محمد رمضان

تعليقات الجمهور على فيدو محمد رمضان

تعليقات الجمهور على فيدو محمد رمضان

تعليقات الجمهور على فيدو محمد رمضان

محامي محمد رمضان يكشف مفاجأة عن حبس موكله لمدة سنة

وكان أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، قد كشف مفاجأة غير متوقعة عن الحكم القضائي الصادر ضده موكله صباح اليوم الخميس، وذلك خللا لقائه ببرنامج ET بالعربي.

محمد رمضان

صرح محامي محمد رمضان أن الحكم القضائي الصادر ضد محمد رمضان "غيابيًا" بحبسه لمدة سنة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن بنك شهير بمصر، ليس جديداً، ولم يصدر اليوم كما يروج البعض.

وأشار محامي رمضان إلى أن الحكم المتداول صدر قبل نحو شهرين، وجرى تقديم طعن على هذا الحكم قبل أسابيع، ولازالت القضية منظورة أمام القضاء، لافتًا أنه من المقرر صدور نتيجة الطعن خلال شهر تقريباً.

حبس محمد رمضان سنة بتهمة الترويج لأخبار كاذبة

وتصدر الفنان محمد رمضان قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بحبسه غيابيًا لمدة سنة، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

محمد رمضان

كواليس أزمة محمد رمضان مع أحد البنوك

بدأت أزمة محمد رمضان مع أحد البنوك حينما صرح خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بأن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

وقال رمضان: " صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وأضاف: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة"، ليرفق الفيديو بتعليق آخر قائلًا: أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

محمد رمضان

قرار قضائي جديد في دعوى عمرو أديب ضد محمد رمضان

في الوقت نفسه، قررت محكمة جنح العجوزة، حجز الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب التي تتهم محمد رمضان بالسب والقذف للنطق بالحكم في جلسة 28 ديسمبر المقبل.

وتقدم محامي الإعلامي عمرو أديب، في وقت سابق، بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

محمد رمضان وعمرو أديب

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.