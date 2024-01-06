أحالت النيابة العامة، الفنان هاني شاكر للمحاكمة الجنائية في اتهامه بسب وقذف على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور.

إحالة الفنان هاني شاكر للمحاكمة الجنائية في اتهامه بالسب والقذف

وكان المستشار القانوني محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، قد تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني شاكر.

وجاء ذلك البلاغ على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور، وتعليق هاني شاكر على الحدث.

وذكر عثمان في بلاغه أنه وبتاريخ 5 يونيو فوجئنا جميعًا بمقطع صوتي تم اصطناعه وتخليقه واجتزاؤه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا نشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قراراتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وحيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وندار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.

القبض على 5 أشخاص بتهمة سرقة أعمدة وبالوعات الصرف الصحي بأسوان

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، 5 أشخاص بتهمة سرقة أعمدة وبالوعات الصرف الصحي في أسوان، وتوالت النيابة التحقيق .

كانت معلومات قد أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث أسوان عن قيام عدد من الأشخاص بحيازة وسرقة بالوعات الصرف الصحي وأعمدة مخصصة للميادين العامة فى محافظة أسوان.

وعقب تقنين الاجراءات القى القبض صاحب مخزن و4 آخرين بحوزتهم أعمدة ديكورية من الزهر كانت مخصصة للحدائق وكذا أغطية غرف ومطابق بالوعات للصرف الصحى المسروقة من الشوارع داخل أحد مخازن الخردة بمنطقة جبلية بالمدينة الصناعية بمركز أسوان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

العثور علي طفل حديثي الولادة ملقى في أرض فضاء بشبين القناطر

وفي واقعة أخري ، عثر أحد أهالي قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على طفل حديثي الولادة ملقى في أرض فضاء، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بلاغاً من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وعلي يداه اسوره بها إسم والدته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل وتبين أن عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يداه اسوره مكتوب عليها اسم والدته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.