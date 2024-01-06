السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدمر 6 صواريخ أوكرانية فوق البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير دفاعاتها الجوية ستة صواريخ أوكرانية من طراز "نبتون" المضادة للسفن فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفادت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن أوكرانيا حاولت في حوالي الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت موسكو) تنفيذ هجوم باستخدام صواريخ "نبتون" المضادة للسفن وذلك ضد مواقع في الداخل الروسي، مشيرة إلى أنها اعترضت هذه المحاولات.

 

وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت هدفًا جويًا يقترب من مدينة بيلوجورد، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

 

وتقوم السلطات الروسية في الوقت الراهن بالعمل على جمع البيانات المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الهجوم.

 

وأشار البيان الروسي إلى أن صواريخ "نبتون" هي صواريخ بحرية متوسطة المدى، قادرة على حمل رؤوس حربية تزن ما يصل إلى 250 كيلوغرامًا، ويمكنها الوصول إلى أهداف على بعد 280 كيلومترًا.

 

ويأتي الإعلان الروسي عن تدمير صواريخ "نبتون" في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن شنت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي

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