كنائس الدقهلية تحتفل بعيد الميلاد الجديد

أقام أقباط محافظة الدقهلية، اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد، بمطرانية المنصورة وميت غمر “ كنيسة السيدة العذراء والقديس

وترأس القداس الأنبا صليب، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها ، ولفيف من الآباء من كهنة الكنيسة، والشمامسة، بحضور حشد من الأقباط.

وتوافد عدد كبير من أقباط محافظة الدقهلية على مقر الكنيسة لأداء صلوات العيد، واصطحبها الأطفال الذين أتوا للكنيسة بملابس الجديدة احتفالًا بالعيد.

كما توافد عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الأحزاب، والشخصيات العامة، لمشاركة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ومن جانبه رحب الأنبا صليب، بالضيوف المتوافدين على الكنيسة، مؤكدًا على دعم أواصر الود والتسامح بين المسلمين والأقباط على مر التاريخ، وأن الشعب المصرى نسيج واحد لا تفرقه مؤامرات ولا محاولات هدامة.

في الوقت ذاته، عززت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية من تواجدها في محيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وشملت خطط انتشار القوات، وجود ارتكازات أمنية وقوات للتدخل والانتشار السريع بالتعاون مع العمليات الخاصة، وتحريك أقوال أمنية للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة واجراء عمليات التمشيط، وتحريك خدمات مرورية لفك أية تكدسات مرورية محتملة.وقد خصصت مديرية أمن الدقهلية غرفة عمليات لتتابع على أرض الواقع ما يحدث وتتأكد من الانتشار الشرطي الجيد، ويتم ربطها بغرف العمليات فيالمراكز والأقسام.

وعقد اللواء مروان حبيب مديرأمن الدقهلية ، اجتماعاً مع عدد من مساعدى المدير ومأمورى المراكزوالأفسام، بديوان المديرية ، لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد والتى يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين.

وأكد مديرأمن الدقهلية، أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة، وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين محطات القطارات والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها.

وأصدر محافظ الدقهلية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى وخاصة بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشدداً على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والمتنزهات العامة والحدائق ورفع الإشغالات، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الإحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إلي إليها.