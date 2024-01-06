شوشة: شمال سيناء تولي اهتماما كبيرا بالأشقاء الفلسطينيين

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء علي الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة بجميع أجهزتها ومؤسساتها بالأشقاء الفلسطينيين المتواجدين بالمحافظة سواء المرضي أو المصابين أو المرافقين أو العالقين، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ,إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، علي غيط مدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة، سعدية محمود الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات التنفيذية المعنية، ومديري الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، إلي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد المحافظ علي أن المستشفيات المصرية استقبلت عدد 1001 جريح ومصاب فلسطيني من معبر رفح البري، منذ بداية الأحداث التي شهدتها غزة.

أضاف المحافظ أن المحافظة وفرت مكان في حي السبيل في مدينة العريش لإقامة العالقين والمرافقين للفلسطينيين، حيث تم تخصيص 3 عمارات سكنيه مجهزة للإقامة بها، وتوفير وسيلة مواصلات لهم، بجانب تخصيص نادي اتحاد سيناء الرياضي كمكان للاستشفاء بعد الخروج من المستشفيات ، بطاقة 140 سرير منها 101 سرير مشغول.

وقال” حسن عبدالوهاب “ في تصريح سابق له : علي دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.