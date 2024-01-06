موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقناة الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا مساء غدا الأحد، الماوفق 7 يناير 2024، على ملعب استاد القاهرة، قبل ان تغادر بعثة الفراعنة القاهرة متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم 9 يناير الجاريفي تمام الثالثة عصرا على متن طائرة خاصة.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة مصر وتنزانيا غدا الاحد 7 يناير الجاري في السادسة مساء على ملعب استاد القاهرة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

ويخوض منتخب الفراعنة، أولى مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير الجاري، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

قائمة منتخب مصر

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.