العثور على جثة طفل حديث الولادة بقرية الحزانية بشبين القناطر

عثر أحد أهالي قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على طفل حديثي الولادة ملقى في أرض فضاء، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بلاغاً من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وعلي يداه اسوره بها إسم والدته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل وتبين أن عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يداه اسوره مكتوب عليها اسم والدته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.