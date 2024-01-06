مبابي يكشف معاناته بعد الشهرة

كشف الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، المعاناة التي يعيشها بعدما أصبح لاعبًا محترفًا في صفوف البي أس جي خلال السنوات الماضية.

وأكد مبابي في تصريحات نقلتها مجلة "Envoyé Spécial" الفرنسية، عن أنه يعاني بشدة خلال الفترة الحالية، حيث قام بعمل مقارنة بما كان يقوم به وهو صغيرًا بما يقوم به حاليًا.

تصريحات مبابي

تحدث مبابي عن فترة طفولته، فقال: "في طفولتي، كنت أقوم ببعض الأعمال الروتينية لكنني حاليًا أدفع أموالًا كثيرة من أجل القيام بهذه الأشياء".

وعلق على سؤال بشأن اختفاؤه لـ 48 ساعة، فماذا سيفعل خلالهما، فقال: "بالتأكيد سأقضيهم بالكامل في الخارج، كما أنني سأفعل كل شيء دون أن أفكر في الأمر مرة أخرى".

وتابع الدولي الفرنسي تصريحاته: "فقدت عفويتي كإنسان بعدما أشتهرت، لا أتمكن من الخروج والقيام بالأشياء إذا أردت ذلك، كل شيء منظم الآن، وأكون مضطرًا للاختباء من الناس".

وأكمل: "بالتأكيد عندما كنت طفلًا، كنت أذهب لتناول الطعام في المطعم وأخرج وأقابل الأصدقاء، وأحتفل، مع تناول وجبة الفطور على شرفة مشمسة، تلك الأشياء البسيطة في الحياة أفتقدها للغاية".

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي يقترب من الرحيل عن ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي تعاقده مع البي أس جي في الصيف المقبل.