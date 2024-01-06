افتتاح المبنى الإداري الجديد لشبكات وإيرادات كهرباء الشيخ زايد

افتتح المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المبنى الإداري الجديد لشبكات وإيرادات كهرباء الشيخ زايد.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشؤن الشركات، وكذلك المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس بهجت فياض رئيس قطاعات شبكات الجيزة، بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

كما حضر المهندس حامد مصطفى رئيس قطاعات شبكات القاهرة، والمحاسب هاني الجندي رئيس قطاعات الشئون التجارية، والمحاسب عبدالعليم مصطفى رئيس قطاع الشئون التجارية بقطاع الهرم، الدكتور المحاسب أحمد فتحي عبدالدايم مدير عام الإصدار والغرفة المركزية ومسبق الدفع، المحاسبة وسام بدرى المشرف على الإدارة العامة لإيرادات الشيخ زايد.