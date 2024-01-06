السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشباب يصدم الهلال والنصر بسبب لاعبه

فريق الشباب
فريق الشباب

رفض نادي الشباب السعودي بيع نجمه بعد عروض من ناديي الهلال والنصر السعوديين للتعاقد مع في الانتقالات الشتوية الجارية.

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ورفضت إدارة نادي الشباب عرضين من نادي النصر في الأيام الماضية، للتعاقد مع متعب الحربي، بعدما قدمت إدارة العالمي عرضا مقابل 60 مليون على دفعتين، والآخر 40 مليون بالإضافة للاعب علي الحسن وإعارة المدافع مادو ضمن الصفقة.

وترفض إدارة نادي الشباب بشكل نهائي بيع عقد اللاعب متعب الحربي بعد تلقي عرضا من نادي الهلال للتعاقد مع اللاعب السعودي."

وتابعت التقارير، أن عرض نادي الهلال أفضل من النصر مؤخرا إضافة إلى 3 لاعبين ضمن الصفقة.

ويعتبر الظهير الأيسر هدفا أساسيا لنادي النصر للاستفادة من خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعدة فرق آخرى.
وجدد نادي الشباب عقد متعب الحربي في 2021 لمدة 5 مواسم لينتهي في يونيو 2026.
 

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