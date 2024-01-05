وزير الشباب و الرياضة يحضر التدريب الأخير لـ منتخب مصر بالعاصمة الإدارية

يحضر أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم لـ منتخب مصر، اليوم الجمعة، وذلك بستاد مصر بالعاصمة اللإدارية.

وزير الشباب و الرياضة يزور معسكر منتخب مصر

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريبه الأخير اليوم الجمعة، ويحضر وزير الشباب و الرياضة التدريب الأخير من أجل تحفيز اللاعبين وذلك قبل السفر إلي كوت ديفوار، لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

يذكر أن واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس الخميس، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .



وشارك في مران منتخب مصر ٢٦ لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب ، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه .



كما اشتمل تدريب منتخب مصرعلى العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى .