الشباب السعودي يجدد المفاوضات مع نابولي الايطالي.. القصة كاملة

عرض نادي الشباب السعودي على نظيره نابولي الإيطالي مفاوضات جديدة من أجل الحصول على توقيع نجم الفريق خلال الفترة الحالية للانتقالات الشتوية.

وبدأ الفريق السعودي العرض الى نظيره الايطالى بمبلغ بلغت قيمته بـ12 مليون يورو من أجل ضم ماتيو بوليتانو لاعب الفريق الإيطالي وفقًا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإيطالية، على ان يكون الراتب السنوى قدره 7 ملايين يورو.

وترغب إدارة نابولي في بيع عقد اللاعب الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل،لحل الأزمة المالية للنادي، فيما خاض بوليتانو 14 مباراة بصفة أساسية الموسم الجاري مع الفريق بالدوري الإيطالي، أحرز خمسة أهداف، وصنع ثلاثة أخرين.

قرارات رابطة الاندية المحترفة السعودية لكرة القدم

كشفت رابطة دوري روشن لكرة القدم، عن منهجية استقطاب اللاعبين أو مغادرتهم خلال الفترة الشتوية الحالية.

صدمة لكبار دوري روشن بقرارات حاسمة.

وتنص الرابطة على التالي:

1- تقديم الطلب للرابطة وتتم الدراسة من قبل لجنة الاستدامة المالية، وفي حال صدرت الموافقة الأولية يبدأ النادي بإجراء المفاوضات وإشعار الرابطة بالمستجدات.

2- بعد وصول النادي لصيغة العقد، يجب عليه تزويد الرابطة بالنسخة النهائية قبل التوقيع.

3- يجب على النادي تزويد الرابطة بكل النسخ الموقعة.

وأكدت الرابطة أن برنامج استقطات النجوم لن يقوم بتمويل أي تعاقد جديد في الشتوية، وعلى النادي التفاوض بشكل خاص مع اللاعب من موارده.

وتصعب اللوائح الجديدة من فرصة التعاقد مع مزيد من النجوم الكبرى في الشتاء.