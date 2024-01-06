تقرير المعمل الجنائي يكشف ملابسات تفحم أسرة من 3 أفراد في مايو

كشف تقرير المعمل الجنائي، ملابسات وفاة أسرة من 3 أشخاص بعدما تفحموا إثر حريق سيارة في منطقة ١٥ مايو.

اتضح من خلال تقرير معاينة السيارة المسلم للنيابة العامة فحص فني متخصص في السيارات أن سبب الوفاة هو تصادم السيارة مع أخرى، ما أسفر عن انفحار أسطوانة الغاز الطبيعي بالسيارة، مما أسفر عن احتراق السيارة وتفحمها ووفاة قائد السيارة وزوجته ونجلته.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم سيارتين واشتعال النيران في إحداهما بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين مصرع أسرة مكونة من 3 أفراد إثر اشتعال النيران في سيارتهم الملاكي، بعدما صدمتهم سيارة من الخلف، وصرحت نيابة 15 مايو والتبين بدفن جثث الضحايا الثلاثة.