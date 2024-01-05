حبس عصابة سرقة ماكينات الري بالشرقية

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية بالشرقية.

بيسرقوا ماكينات الري من الأراضي الزراعية..حبس تشكيل عصابي بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية ، قيام (6 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" وإثنين منهم عميلان "سيئا النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية مستخدمين سيارة ربع نقل ومتخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم صندوق به معدات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (6) وقائع بدائرة المركز وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئا النية" المشار إليهما، وأرشدوا عن المسروقات (6 ماكينات رى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقوا 550 ألف جنيه..حبس 5 لصوص بالإسكندرية

كما امرت نيابة سيدي جابر، حبس 5 لصوص ،وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، لقيامهم بسرقة 550 ألف جنيه من صاحب مطعم وطباخ بسيدي جابر.

وتلقى قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من (مالك مطعم، وطباخ بذات المطعم) بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـمُبلغ الثانى، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه)، واستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من التقاط أرقامها) رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم ارتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثاني، ولدى قيامه بطلب استبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول، فاختمر فـى ذهنه الاستيلاء على المبلغ المشار إليه واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.