السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بالحي الثالث في مدينة بدر

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيارة غير مرتبة سلفا، لمركز صحة الأسرة بالحي الثالث التابع لمنطقة بدر الطبية بمدينة بدر، وذلك اليوم السبت، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية، للوقوف على توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على توافر الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على المركز خلال الفترة المسائية للعمل، حيث تفقد الوزير عيادات (العلاج الطبيعي، الأسنان، التطعيمات، خدمات المبادرات الرئاسية).

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ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع انتظام العاملين بالإدارة الصحية من (أطباء بشري، أطباء أسنان، صيادلة، إداريين) على مدار الأسبوع الماضي.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى المتواجدين داخل المركز لتلقي الخدمات الطبية، للوقوف على الإجراءات التي اتخذت معهم منذ دخولهم للحصول على الخدمة الطبية، والوقت المستغرق في ذلك.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد على استمرار تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه خلال الفترة المسائية، أسوة بالفترة الصباحية، لضمان توافر الخدمات الطبية للمترددين على مدار اليوم.

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