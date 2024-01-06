السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيوكاسل وليستر سيتي إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا

إيزاك مهاجم نيوكاسل
إيزاك مهاجم نيوكاسل

فاز نيوكاسل على سندرلاند بثلاثية نظيفة والتي جمعت بينهما على ملعب "أوف لايت" في الدور الثالث، من كأس الاتحاد الإنجليزي.

txt

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح في نيوكاسل

txt

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

txt

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لليفربول في شباك نيوكاسل

 أحرز دانيال بالار هدف نيوكاسل الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35، قبل أن يضيف أليسكندر إيزاك ثاني الأهداف في الدقيقة 46.

قبل أن يضيف إيزاك الهدف الثالث، والثاني له في المباراة أمام سندرلاند، ليتأهل نيوكاسل إلى الدور المقبل من المسابقة.

نيوكاسل يهزم سندرلاند

كما تأهل ليستر سيتي إلى الدور الرابع، بعد فوز في الدور نفسه على حساب نظيره ميلوول بثلاث أهداف مقابل هدفين.

الجريدة الورقية