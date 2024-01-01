محمد صلاح يسجل هدف التقدم لليفربول في شباك نيوكاسل

تقدم فريق ليفربول بالهدف الأول في شباك نيوكاسل لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 50 بعد تمريرة بينية متقنة من داروين نونيز ليضعها صلاح في الشباك.

وكان الشوط الأول للقاء قد إنتهى بالتعادل السلبي بعدما أضاع محمد صلاح ركلة جزاء تصدى لها حارس نيوكاسل.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.