تقدم "بوابة الوفد" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة عشرين من البريميرليج.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، بعدما خطف فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح ليسهم بقوة في فوز كتيبة المدرب يورجن كلوب إذ أحرز هدفين في الدقيقتين 49 و86 من ركلة جزاء، بينما صنع هدفا آخر.

وسجل الهدفين الآخرين للريدز كورتيس جونز وكودي جاكبو في الدقيقتين (74 و78)، فيما أحرز ألكسندر إيزاك (54) وزفن بوتمان (81) هدفي نيوكاسل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

1- ليفربول 45 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4- آرسنال 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- وست هام يونايتد 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8- برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- وولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولهام 24 نقطة

14- كريستال بالاس 21 نقطة

15- نوتينغهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط

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