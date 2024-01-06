أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في منتصف التعاملات، اليوم السبت 6 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3285 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم السبت 6 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3285 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3754 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3441 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2815 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2190 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1877 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1407 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 26280 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2047 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم السبت 6 يناير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.86 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 245.55 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 225.09 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 184.16 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 143.24 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,637.44 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,641.19 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 270.10 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 644.57 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,276.86 ريال سعودي.