عاجل.. ارتفاع كبير في الذهب اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 6 يناير في محلات الصاغة وذلك في ضوء الازمات الإقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة، والتي تؤثر بشكل كبير على أسعاره.

وجاءت أسعار الذهب كالاتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 2756 جنيهًا

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 3215 جنيهًا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3674 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25720 جنيهًا

وسجل سعر الذهب عالميا 2061 دولارا للأوقية، حيث تراوحت زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للجرام على مدار الشهر الماضي.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 1.8 دولار، بنسبة 0.09%.