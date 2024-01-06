0.8 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع



تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.8 % وبقيمة 17 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة مدعومة بارتفاع الدولار، بفعل انحسار التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3270 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 2045 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3737 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2803 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2180 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26160 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 35 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3235 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2042 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات طلبات البطالة، تراجع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وأن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا أكبر من العاملين مما كان متوقعا في ديسمبر.

في حين أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 12 و13 ديسمبرالماضي، إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.