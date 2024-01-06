عاجل
حزب الله يستهدف موقع بياض بليدا بالصواريخ في لبنان
السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب السعودي يتلقى ضربة موجعة قبل كأس اَسيا

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

تلقي المنتخب السعودي ضربة قوية قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الاَسيوية 2024، والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بقطر.

txt

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم السبت، عن أن أيمن يحيى، لاعب النصر تعرض لتمزق في أربطة الكاحل، مما يجعل احتياجه لفترة طويلة من العلاج.

وشددت الصحيفة السعودية عن أن اللاعب لن يلحب بكأس اَسيا المقبلة، حيث سيبدأ مرحلة العلاج قريبًا.

واختار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، 26 لاعبًا ضمن قائمته لخوض منافسات كأس الأمم الاَسيوية، والمقرر انطلاقها الجمعة المقبل بالدوحة.

ويبحث مانشيني عن ضم لاعب اَخر خلال الفترة المقبلة، حيث أجبرت إصابة اللاعب المدرب الإيطالي للبحث عن بديل في حالة تأكد غياب نجم النصر.

واستدعى مانشيني، بالأمس الجمعة، ثلاثة لاعبين لمعسكر الأخضر في الدوحة، وهم محمد البريك، وريان حامد، وطلال حاجي.

مواد متعلقة

جوتا يكشف صعوبة تعويض محمد صلاح

البنك الأهلي يعلن تعاقده مع لاعبين جدد

6 حكمات مصريات بقائمة الحكام الدولين بإعلان من فيفا
الجريدة الورقية