مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية خلال نهاية المران الذي أُقيم ظهر اليوم السبت، والتي شهدها ملعب الفريق الرئيسي، من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.

وقاد التقسيمة الفنية التي قادها معتمد جمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد، تطبيق العديد من الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين التعليمات الفنية باستمرار خلال التقسيمة بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء.

ويواصل الزمالك استعداداته القوية للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، كما أنه سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .