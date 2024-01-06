رئيس جامعة قناة السويس يزور كنائس الإسماعيلية للتهنئة بعيد الميلاد

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مُعرباً عن سعادته بأن يبعث لقداسته وإلى جميع إخواننا الأقباط خالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، متنمياً أن يعيده الله عليكم بكل الخير والسعادة.

وواصل الدكتور ناصر مندور التهنئة إلى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية متمنياً له التوفيق والسداد.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور ناصر مندور إلى كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمشاركة اللواء أ.ح شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، والفريق محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



ومن الجامعة - رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر، ووفد من طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" .

بدأ برنامج زيارة الكنائس بالتوجه إلى كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، حيث قدم "مندور" التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.



وتوجه رئيس الجامعة إلى زيارة الكنيسة الإنجيلية، مقدماً التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واختتم رئيس الجامعة برنامج الزيارات بالتوجه إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها، مُرسلاً التهنئة للأنبا بولا مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.