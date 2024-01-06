رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الإعلام والعلوم والتجارة

استكمل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، جولاته التفقدية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات؛ فتفقدوا كليات: الإعلام، والتجارة، والعلوم بنين، واطلعوا على أسئلة الامتحانات، وجاهزية القاعات، واستمعوا إلى الطلاب، وتأكدوا من حضور الأساتذة، وتهيئة المناخ الملائم للامتحانات.

وحرصوا على تقديم الشكر لعمال النظافة الذين بذلوا جهدًا في تنظيف القاعات، وتنظيم المقاعد.

وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة والسادة النواب عقب انتهاء الفترة الأولى من الامتحانات.

حضر الجولة التفقدية الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام، والدكتور عادل غريب، عميد كلية التجارة، والدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم، والدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل كلية الإعلام، والدكتور عماد الصايغ، وكيل كلية التجارة، والدكتور كمال رسلان، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صوفي، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة الأزهر يشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير لجان الامتحانات

وكان تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الامتحانات التي تجري في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم (عملي- تخلفات).

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن هناك غرفة عمليات تتابع أعمال لجان الامتحانات بعضوية نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، إضافة إلى عمداء الكليات.

داود: الالتزام بالضوابط المنظمة لسير لجان الامتحانات

الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير لجان الامتحانات؛ كوجود أستاذ المادة، وضرورة الإشراف الطبي على مدار اليوم، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بمواعيد الامتحان من قبل الطلاب، وعدم اصطحاب أجهزة المحمول خلال أداء الامتحان، لافتًا إلى أن أي طالب يرتكب عملًا يؤدي إلى الإخلال بضوابط الامتحانات يعرض نفسه للمساءلة.

ودعا رئيس الجامعة بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.