عاجل
القصة الكاملة لانفجار إيران.. “استهدف زوار قبر قاسم سليماني” القوى الديمقراطية السودانية تلتقي برئيس إيغاد وجيبوتي(صور) استكمالا لانفراد الوفد.. قيادي سياسي سوداني لـ"الوفد" التنسيقية قدمت رؤية لايغاد لإنهاء الحرب
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يبحث مع سفير كمبوديا سبل توطيد التعاون العلمي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال لقائه بالسيد أوك سارون، سفير كمبوديا بمصر، أن الأزهر الشريف يعتز باحتضانه للطلاب الوافدين من شتى دول العالم، مؤكدًا أن كمبوديا يدرس منها نحوًا من سبعين طالبًا في عدد من كليات الجامعة.

txt

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مركز بيو تكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية

txt

رئيس جامعة الأزهر يؤكد دعمه الكامل للجهود الوطنية تجاه الفلسطينيين في غزة

وأشار إلى أن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات على مستوى العالم يدرس بها ما يقرب من  نصف مليون طالب مصري، و٤٠ ألف وافد من أكثر من ١٤٠ دولة، إضافة إلى خدمتها للمجتمع من خلال المستشفيات والقوافل التنموية.

السفير الكمبودي يعرب عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر

ومن جانبه أعرب السفير الكمبودي عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر، وحسن المقابلة التي حظي بها من فضيلة رئيس الجامعة ونوابه، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر من أهم الجامعات الإسلامية على مستوى العالم، مبديًا الرغبة في زيادة المنح لطلاب كمبوديا.

يذكر أنه حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، السيد محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر.

الجريدة الورقية