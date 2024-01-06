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السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي: أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة لتفجير شامل

ميقاتي
ميقاتي

 

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل.

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ميقاتي يطلب تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بسبب الاستهداف الإسرائيلي للسيادة اللبناني

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ميقاتي: انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت يهدف لتوريط لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي، اليوم السبت ، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في مستهل زيارته للعاصمة اللبنانية "بيروت" حيث تم بحث التعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الإدارية.

 

وشدد ميقاتي على وجوب حل ملف النازحين السوريين عبر دعمهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة.

 

وفي ملف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، أكد ميقاتي، أن لبنان يطلب السلام وليس من دعاة الحرب، موضحا أن بلاده تتطلع لتحقيق الاستقرار، وتقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد

 

 

وشدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، مؤكدا أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولًا وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها..داعيا إلى العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة.

 

 

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